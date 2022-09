"Um vexame nacional e internacional", diz Vicentinho sobre Bolsonaro na ONU

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o deputado federal Vicentinho (PT-SP) criticou o discurso de Jair Bolsonaro (PL) na Assembleia Geral das Nações Unidas, destacando as contradições entre a propaganda mentirosa que o chefe do Executivo prega ao mundo sobre sua gestão da pandemia e as irresponsabilidades que, de fato, cometeu no Brasil.

"Bolsonaro é uma vergonha. Um homem sem compaixão, quando ele fala das vacinas ele pensa que o mundo não o conhece. Boicotou as vacinas, que disse para o povo não tomar as vacinas e quem tomasse viraria jacaré. Onde Bolsonaro vai, temos a vergonha da falta de postura, da incompetência", afirmou o ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

"A pergunta é: o que foi que Bolsonaro fez de bom para o nosso povo para continuar sendo presidente da República? Mudou o horário de verão. Liberou arma para todo mundo. Isso enche barriga? Gera emprego? Não. Ele fez o contrário: reduziu os direitos e empobreceu a nossa gente. Quebrou a base industrial, sobretudo médias e pequenas empresas. Um vexame nacional e internacional", concluiu o deputado.

