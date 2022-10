"Uma bomba na campanha de Bolsonaro", diz Paulo Moreira Leite sobre caso Roberto Jefferson

Apoie o 247

ICL

247 - 247 - Em participação no Bom Dia 247 desta segunda-feira (24), o jornalista Paulo Moreira Leite fez uma análise sobre o episódio deste domingo (23), protagonizado pelo ex-deputado Roberto Jefferson, que resistiu à prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atirando contra os agentes da Polícia Federal que foram cumprir o mandado de prisão.

Segundo PML, Roberto Jefferson “não é um mané na campanha”. Pelo contrário, “ele desempenhou um papel de ponta de lança dos ataques do bolsonarismo ao PT, ao Lula e à democracia, sempre armando provocações”.

PML também reagiu à fala de Jair Bolsonaro (PL) tentando se descolar do aliado e chamando Roberto Jefferson de "bandido" após a prisão. “Quando foram prendê-lo, ele reagiu como criminoso com um discurso absurdamente enlouquecido, algo folclórico. Só que estamos falando de um homem da confiança de Bolsonaro, da cozinha dele, que passou todo este tempo articulando ações ao lado do governo Bolsonaro. E quando o Bolsonaro fala que 'não há foto minha ao lado do Jefferson', isso se agrava um pouco mais. Bolsonaro foi desmentindo e em minutos quatro fotos foram reveladas, ou seja, há foto porque há intimidade, proximidade e cumplicidade”, pontua.

O jornalista também falou sobre a presença de Padre Kelmon (PTB), que substituiu Jefferson na corrida presidencial no primeiro turno da eleição, e que também esteve presente na casa do presidente de honra do PTB no Rio de Janeiro neste domingo. “Apareceu dentro do mundo bolsonarista esse personagem de atitudes criminosas, absolutamente irresponsável, perigoso, incontrolável ali, junto do Bolsonaro, na última semana da campanha presidencial, com um assunto que foi cobertura de toda a mídia”, lembra.

“Na minha opinião, se existia algum movimento de ascensão do Bolsonaro agora vai se estancar”, finalizou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.