Valente reprova negacionismo de Bolsonaro em debate da Band: 'Naturaliza lógica da mentira'

247 - Em entrevista à TV 247, o deputado federal Ivan Valente (PSOL) criticou a postura do ex-ministro Ricardo Salles (PL) por ter provocado briga nos bastidores do debate da Band e classificou a atuação de Jair Bolsonaro (PL) no debate presidencial como a de um 'mentiroso-geral da República'.

"A única coisa que deveria ser dita ao Ricardo Salles é que ele deveria estar preso por todos os crimes que cometeu no exercício de cargo público", afirmou Valente. "Como a Folha de S. Paulo dá uma página para o Ricardo Salles falar de meio ambiente? Um sujeito que o delegado da Polícia Federal mostrou que ele virou um contrabandista de madeira e acusado de diversos crimes. Isso é bolsonarismo raiz."

Já sobre Bolsonaro, o deputado psolista reprovou a conduta negacionista em relação à pandemia de Covid-19 do atual chefe do Executivo no debate em rede nacional: "O Bolsonaro é o mentiroso geral da República. Ele está naturalizando a lógica da mentira, das fakes news. E fala com grande convicção. Ele nega a pandemia, diz que não morreu ninguém e que se todo mundo tivesse saído ou tomado cloroquina era melhor. Isso vai contra qualquer racionalidade ou qualquer senso comum."

"O mais grave é que tem 30% que acreditam neste genocida. Que acreditam nessa excrescência política que brotou na sociedade. Costumo dizer que os valores que o Bolsonaro defende, inclusive essa lógica dele de patrocinar palavras como liberdade de expressão defendendo a ditadura e destruindo a democracia, é algo insano", concluiu Ivan Valente.

