Valter Pomar: “Netanyahu é um sociopata, é ele quem está passando de todos os limites”

247 – O histórico dirigente do Partido dos Trabalhadores (PT) e historiador, Valter Pomar, concedeu uma entrevista à TV 247 para discutir as declarações recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante uma coletiva de imprensa na Etiópia. As palavras de Lula, que compararam a ação de Israel em Gaza ao massacre perpetrado por Hitler contra judeus, geraram uma intensa repercussão nacional e internacional. Pomar analisou essas declarações e ofereceu uma perspectiva esclarecedora sobre o assunto.

Para Pomar, a declaração de Lula foi "historicamente correta", enfatizando a necessidade de reconhecer e confrontar situações de genocídio e violações dos direitos humanos em Gaza. Ele reforçou a ideia de que é crucial tomar uma posição clara em relação a essas questões, afirmando: "Ou você está do lado da humanidade ou a favor do genocídio".

Além disso, Pomar não poupou críticas ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, descrevendo-o como um "sociopata" e argumentando que ele ultrapassou todos os limites ao lidar com a situação em Gaza.

A análise de Pomar destaca a importância de abordar questões sensíveis e complexas, como a guerra de Israel contra o povo palestino, com base em princípios humanitários e históricos sólidos. Sua perspectiva oferece uma visão crítica e fundamentada sobre as declarações de Lula e o contexto mais amplo em que foram feitas, destacando a necessidade de responsabilidade e justiça em meio a conflitos e crises internacionais. Assista:

