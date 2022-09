Valter Pomar: “O objetivo de Bolsonaro é levar a eleição para o segundo turno”

O dirigente nacional do PT, Valter Pomar, diz que o esforço deve ser para ganhar no primeiro turno, “mas com o espírito preparando para um segundo turno que vai ser feroz” edit

Apoie o 247

ICL

247 - O professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC (UFABC) e dirigente nacional do PT, Valter Pomar, analisou a conjuntura eleitoral durante participação no programa Giro das Onze, na TV 247.

Pomar classifica Jair Bolsonaro como um “cavernícola, neofacista”. “É uma desgraça para o país que a gente tenha um presidente neoliberal, neofascista, especialmente nesse momento tão turbulento que o mundo vive

“O objetivo de Bolsonaro é levar a eleição para o segundo turno. No segundo turno o objetivo é ganhar de qualquer maneira: ou no voto, preferencialmente, ou na mão grande, como fizeram em 2018. Isso faz com que ele oscile, pois ao mesmo tempo que tem que estimular a militância dele a ir pra cima para tentar levar a eleição para segundo turno ele tem que radicalizar. Ao mesmo tempo, ele tem que transmitir a impressão de que ele não é esse perigo todo, do contrário há o voto útil em favor do Lula no primeiro turno que pode resolver a disputa já no primeiro turno”, destacou.

Para o professor, “temos que fazer de tudo para ganhar, seja no primeiro ou no segundo turno''. E adverte: “A gente pode fazer tudo certo, e ainda assim a disputa ir para o segundo turno, porque depende de outras variáveis que não estão sob o nosso controle”.

Ele diz que o esforço deve ser para ganhar no primeiro turno, “mas com o espírito preparando para um segundo turno que vai ser feroz”.

“Não porque a gente queira, mas porque o lado de lá não baixou a guarda, não vai se comportar de maneira democrática. Não vai aceitar o resultado da eleição coisa nenhuma. Não esperemos do cavernícola nada além de violência, grosseria e crime”, frisou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.