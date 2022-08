“Vantagem de Lula não é tão confortável assim”, diz Gustavo Conde

Apoie o 247

247 – O jornalista e linguista Gustavo Conde afirmou, no programa Poder e Linguagem, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, que o Brasil pode estar prestes a conhecer os podres da banda podre do empresariado, após a ação do ministro Alexandre de Moraes contra os empresários bolsonaristas que defendem um golpe de estado.

Conde também disse que a negociação entre a Globo e Jair Bolsonaro para evitar perguntas sensíveis foi um escândalo. "E o tom da Globo foi paternal e maternal. O sentido é produzido pelo tom. Bolsonaro é cria da Globo", afirmou. "Na prática, a imprensa brasileira passa pano para o Bolsonaro."

Diante desta constatação, ele afirmou que a vantagem de Lula não é confortável e disse que a campanha deve se comportar como se ele estivesse perdendo.

