"Vários grupos querem colocar Lula num cercadinho", diz André Constantine

247 - Em participação na TV 247, o militante do PT no Rio de Janeiro e ex-pastor evangélico André Constantine comentou a decisão do presidente diplomado, Lula (PT), de entregar o Ministério das Comunicações ao União Brasil , partido com quadros de direita.

Segundo Constantine, tal decisão pode ter sido resultado de uma pressão de diversos setores para enquadrar Lula no que chamou de 'cercadinho': "o Bolsonaro tinha lá o seu cercadinho, onde ele recebia seus apoiadores mais fanáticos para ficar ali bajulando ele. E é nítido e notório que querem colocar o Lula num "cercadinho". Quem? O mercado financeiro e especulativo, a imprensa corporativa lacaio do governo estadounidense, a burguesia nacional, a classe dominante e o imperialismo americano. Eles querem colocar o Lula num cercadinho para inviabilizar a esfera de ação do governo Lula no campo social."

"É nítida a pressão que Lula vem recebendo por parte do mercado financeiro especulativo e da imprensa corporativa podre que temos nesse país, querendo colocar num cercadinho. Então, de repente, a pressão para a entrega desta pasta tão estratégica das Comunicações nas mãos do União Brasil vem dessa intenção do mercado financeiro especulativo, da burguesia nacional, da classe dominante, da imprensa corporativa e do imperialismo americano, de colocar Lula nesse cercadinho e controlar o futuro governo", acrescentou.

O militante ressaltou que, para contrapor as pressões da direita e do mercado contra Lula, será necessário apoio popular e organização da classe trabalhadora: "e vai precisar de muito apoio, muita força popular, muita luta de massas para ele não ser colocado dentro desse cercadinho. E luta de massas e organização da classe operária não são papel do governo. Esse papel é dos partidos de esquerda, das centrais sindicais, do movimento estudantil e dos movimentos sociais. Então assumamos esse compromisso para que Lula tenha esse suporte de base social para que ele possa concluir seu mandato."

