"Vejo o Congresso disposto a ajudar o Brasil e Lula não terá problemas de governabilidade", diz Renan Filho

247 – O senador eleito Renan Filho (MDB-AL), que governou Alagoas durante oito anos, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, da TV 247, que está muito otimista com o futuro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também muito feliz com a vitória de Paulo Dantas para o governo de Alagoas "Vimos com muita estranheza o que aconteceu em Alagoas. Felizmente, o governador Paulo Dantas conseguiu se eleger, a despeito da intervenção judicial [Dantas chegou a ser afastado do cargo após o primeiro turno]. Enfrentamos a máquina de fake news com a verdade. Espero que Paulo Dantas dê continuidade a tudo que vem dando certo no governo de Alagoas e mude o que for necessário. Na nossa gestão, a relação com o governo federal foi muito difícil. Com Lula, será muito melhor. Teremos vento a favor. É só abrir a vela, que a jangada anda", disse ele.

Sobre o governo federal, ele apontou as prioridades. "Temos desafios muito significativos já para 2023, como manter o auxilio-Brasil e gerar empregos. Precisamos rediscutir o orçamento e fazer uma reforma tributária. Também precisamos de uma nova âncora fiscal para estabilizar expectativas e retomar investimentos públicos", disse ele. "Lula é o mais preparado para a retomada do crescimento. Vejo o Congresso disposto a ajudar o Brasil e Lula não terá problemas de governabilidade. O orçamento secreto precisa ser revisto", acrescentou.

Renan Filho disse ainda que o orçamento deve ser transparente e participativo." A distribuição de cargos não deve ser o modelo principal de formação de uma base parlamentar. Lula não deve fazer um governo do PT, mas da frente ampla. Este mandato é da reconstrução da biografia do Lula", afirmou. Renan Filho diz que vê com bons olhos a escolha de um político para comandar a economia, desde que haja compromisso com a área fiscal e o olhar social.

