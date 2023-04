"Viagem de Lula à China sinaliza de fato um novo tempo no Brasil", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou no programa "Leo ao quadrado", em parceria com Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a viagem do presidente Lula à China sinaliza de fato um novo tempo. Para o jornalista, a China é uma potência econômica e política que pode oferecer importantes oportunidades de negócios e cooperação para o Brasil.

Além disso, Stoppa destacou a importância de Lula para a política brasileira e sua capacidade de fazer acordos internacionais benéficos para o país. Para o jornalista, a viagem de Lula à China é um exemplo claro de como a política externa pode ser utilizada de maneira inteligente para melhorar a situação do Brasil.

Outro tema abordado no programa foi a situação política do Brasil após o golpe contra Dilma Rousseff. Segundo Stoppa, o país viveu anos de humilhação e retrocesso após o impeachment da ex-presidente, que foi deposta sem cometer nenhum crime. Outro assunto discutido durante o programa foi a Operação Lava Jato. Stoppa afirmou que o depoimento de Rodrigo Tacla Duran, ex-advogado da Odebrecht, vai deixar claro que a Lava Jato sempre foi uma organização criminosa.

