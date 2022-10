"Vitória de Lula é também do Sul Global", diz Pepe Escobar

Apoie o 247

247 – O correspondente internacional Pepe Escobar afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, que uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 30 de outubro seria a vitória do Sul Global. "A grande questão é: vão deixar governar?", questiona. "Bolsonaro é o candidato de Wall Street, do capitalismo de cassino", acrescenta.

Na entrevista, Pepe Escobar falou sobre a queda espetacular de Liz Truss e disse que Boris Johnson voltou à corrida. Sobre os protestos na França, disse que a direita nacionalista e a esquerda nacionalista podem forjar uma aliança. "Há pontos de contato entre Mélenchon e Le Pen e tudo isso se deve ao fracasso do neoliberalismo", afirmou.

Em relação à guerra na Ucrânia, Pepe Escobar disse que Kiev não decide nada, que todas as ordens vêm de Washington e que Vladimir Putin sempre mantém a porta aberta para a negociação. "A operação militar especial virou uma ação antiterrorista", afirma. "A maior parte da Ucrânia já sofre racionamento energético e o risco de uma escalada e de um conflito nuclear é real. As próximas três semanas são cruciais para o desfecho da guerra. Os republicanos podem cortar o financiamento para a guerra na Ucrânia", pontuou.

Pepe disse ainda que a Rússia não fará o primeiro ataque nuclear e que não existe guerra nuclear limitada. "A Rússia não tem nenhuma preocupação com a eleição brasileira. Vão lidar com o fato consumado. Não é possível dizer que Trump encerraria a guerra da Ucrânia. Mas a prioridade número um dos republicanos é a China, não a Rússia. Praticamente não se fala sobre a eleição brasileira", disse ele. Sobre o Congresso do Partido Comunista Chinês, ele afirmou que a mensagem de Xi ao mundo é de respeito aos países e de defesa do mundo multipolar. "O Império está canibalizando até o seu jardim", afirmou.

