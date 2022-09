"Vitória de Lula, se acontecer, será muito parecida com a de Vargas, em 1950", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO afirma que a direita fará de tudo para obstaculizar o futuro governo Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se assemelha à de Getúlio Vargas, em 1950. "Se Lula vencer a eleição, a situação será muito parecida com a de Vargas em 1950. A burguesia tentará obstaculizar seu governo", diz ele.

Rui também afirmou que a esquerda brasileira deveria ter organizado atos para celebrar o bicentenário da Independência. "Bolsonaro está faturando o 7 de setembro. O povo brasileiro não é antinacional. A esquerda deveria ter organizado atos para celebrar o 7 de setembro. A esquerda deve dizer: nós somos os verdadeiros defensores do Brasil", destaca. "Até porque Bolsonaro é entreguista e seu nacionalismo é uma farsa completa".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.