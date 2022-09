“Vivi para ver o mercado celebrar a vitória de Lula”, diz Paulo Nogueira Batista Júnior

Apoie o 247

247 - O economista Paulo Nogueira Batista Júnior afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o apoio de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é bastante positivo no contexto atual. “O apoio de Meirelles é importante e não me surpreende”, disse ele. “Vivi para ver um Meirelles desenvolvimentista. Mas temo que uma frente super ampla coloque cavalos de Tróia no governo”, complementou.

No dia em que Meirelles anunciou este apoio, na segunda-feira 19, os ativos brasileiros registraram forte valorização. “Vivi para ver o mercado celebrando uma possível vitória do Lula. É uma combinação de Lula moderado e Bolsonaro desatinado”, afirmou. Paulo Nogueira afirmou ainda que Lula não deve se comprometer com o teto de gastos. “É muito importante que Lula não aceite vetos”, apontou.

Com a formação desta frente super ampla, ele afirmou que a candidatura Lula virou salvação nacional. “Lula vai colocar um político na Fazenda e um economista no Planejamento. Talvez um empresário na Indústria e Comércio. Além disso, ele pode nomear dois cargos no Banco Central”, afirmou. “O Brasil e Lula farão enorme diferença. Lula pode ser um mediador na questão ucraniana. Espero que a onda Lula chegue a São Paulo também, com a vitória de Fernando Haddad”.

Na entrevista, ele também defendeu a retomada das obras públicas, com preferência às construtoras nacionais. “É fundamental resgatar as empreiteiras brasileiras, mas a relação com os empresários deve ser mais cuidadosa”, afirmou.

