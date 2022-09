"Voto em Lula, mas farei oposição de esquerda", diz Vladimir Safatle

Apoie o 247

247 – O professor e filósofo Vladimir Safatle, que é candidato a deputado federal pelo Psol, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que votará no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas fará oposição de esquerda no parlamento, caso seja eleito. "A sociedade brasileira está marcada por uma atrofia da imaginação política", diz ele. "O pacto da Nova República foi quebrado e a esquerda se tornou o partido da ordem. Voto no Lula e em qualquer pessoa que tenha qualquer chance real de derrotar Bolsonaro. Um segundo governo Bolsonaro seria a catástrofe final do Brasil", acrescenta.

Na entrevista, Safatle também falou sobre o bicentenário da Independência. "O 7 de setembro é uma data farsesca, a expressão de uma independência que nunca aconteceu. O projeto bolsonarista é uma tentativa de consolidar uma certa história do Brasil. Este é um governo de reconstrução histórica e cultural. Eles são os que 'querem destruir o Brasil'", afirma.

Safatle também criticou o tom conciliador do ex-presidente Lula. "O grande pacto de Lula não trouxe nenhum voto adicional. Lula não perderia um voto se tivesse adotado um discurso mais radical", afirma. "A vanguarda de esquerda é lutar pela sociedade igualitária e pelo poder popular. E a igualdade deve ser econômica, social e cultural", aponta.

Safatle disse ainda que a América Latina precisa do Brasil soberano para se afirmar e defendeu a ideia de um estado plurinacional. "A soberania baseada no apagamento de povos que nos compõem é falsa", afirma. Ele também falou sobre o esgotamento do capitalismo. "O neoliberalismo mobiliza pela indiferença e pelo medo. O Brasil está se transformando numa fazenda do mundo. Ao mesmo tempo, os conflitos populares se intensificam. Hoje, o neoliberalismo mostra sua face mais autoritária", finalizou.

