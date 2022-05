Wadih Damous denuncia campanha eleitoral que faz chacina

Advogado e ex-deputado do Rio diz que o governador Cláudio Castro "está batendo recorde em produzir esse tipo de matança" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O advogado e ex-deputado Wadih Damous denunciou, em entrevista à TV 247, as campanhas eleitorais que saúdam chacinas, como a ocorrida na Vila Cruzeiro, que deixou 26 mortos.

O governador Cláudio Castro, por exemplo, após a chacina, atribuiu a violência dos policiais ao fato de que os oficiais "foram atacados por bandidos fortemente armados". Do outro lado, Marcelo Freixo afirmou: "matança não é segurança".

Segundo Wadih, o governo Castro se aproveita da violência e "está batendo recorde em produzir esse tipo de matança".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Agora faz-se campanha eleitoral praticando chacina. Um governador está batendo recorde de assassinato com a polícia que produz esse tipo de matança. Aquilo que se apelidou de projeto de segurança pública no Rio de Janeiro sempre teve esse padrão. Só que isso está se intensificando de uma maneira absolutamente desabrida. Há uma decisão do Supremo que proíbe esse tipo de incursão, mas eles não querem saber", afirmou o advogado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem aponta uma arma contra a polícia está apontando uma arma contra toda sociedade. Isso jamais vamos tolerar. Eu luto por um Rio de paz. Toda morte é lamentável, mas todos sabemos que nossas responsabilidades impõem que estejamos preparados para o confronto. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 24, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE