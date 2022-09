Wadih Damous: domingo será o grande teste da história da Justiça Eleitoral

“A Justiça precisa assegurar o direito ao voto. Bolsonaro vai fazer de tudo para desmoralizar o processo e dizer que as eleições foram fraudadas”, diz Damous edit

Apoie o 247

ICL

247 - O advogado e candidato a deputado federal Wadih Damous (PT), em entrevista à TV 247, disse que a eleição deste domingo (2) é o grande teste da história da Justiça Eleitoral, pois Jair Bolsonaro (PL) tentará “desmoralizar” o processo eleitoral e acusá-lo de fraude.

“Se a Justiça Eleitoral fracassar nesta eleição, ou seja, eles [bolsonaristas] conseguirem uma abstenção tamanha que leve a eleição para o segundo turno e conseguirem burlar normas de vigilância eleitoral, a Justiça Eleitoral vai se tornar um órgão absolutamente questionável quanto à sua utilidade”, pontuou.

Segundo o advogado, a campanha de Bolsonaro já tem convicção de que vai perder a eleição e, por este motivo, vai usar dos seus piores artifícios para ‘melar’ o pleito. “Eles sabem que vão perder as eleições. Eles não reagem a isso da maneira que um contendor em um processo eleitoral democrático reage. Eles reagem pela violência, pela delinquência, pela intimidação”.

Damous elogiou as medidas adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pela Justiça Eleitoral para garantir eleições limpas, como a proibição do porte de armas próximo aos locais de votação antes e depois do pleito e o fechamento de alguns clubes de tiro.

“Tem que fechar clubes de tiro, chamar empresário de empresa de ônibus e deixar claro que não será tolerado qualquer tipo de medida que tire linhas de ônibus que impeça os eleitores de terem acesso à votação, dentre outras medidas adotadas pela Justiça. Ou seja, a Justiça Eleitoral precisa assegurar o direito ao voto. Bolsonaro é um contendor delinquente, que vai fazer de tudo para desmoralizar o processo eleitoral para depois dizer que as eleições foram fraudadas”, finalizou Damous.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.