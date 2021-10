Zé de Abreu: Lula tem dado dicas de que fará um governo mais à esquerda

“Eu acho que ele está convencendo as pessoas que é preciso fazer uma revolução no Brasil. Obviamente que não uma revolução que a gente sonhava nos idos de 68”, comentou o ator Zé de Abreu à TV 247 edit

247 - O comediante José de Abreu comentou no Boa Noite 247, programa onde ele passou a ser comentarista semanal, toda sexta-feira, que o ex-presidente Lula (PT) “tem dado dicas que ele vai fazer um governo mais à esquerda do que fez”. “Eu acho que ele está convencendo as pessoas que é preciso fazer uma revolução no Brasil”, afirmou o comediante.

Na quinta-feira, 30, em ato de filiação de Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba e ex-prefeito de João Pessoa, que saiu do PSB para retornar ao PT - o ex-presidente Lula defendeu a necessidade de realizar “a revolução que o Brasil precisa”.

Para Zé de Abreu, no entanto, “obviamente que não é a revolução que a gente sonhava nos idos de 68”. “Não é possível haver fome enquanto a gente é um exportador de comida. Eu acho que tem coisas básicas que não é difícil nem para um político de centro entender, desde que seja autêntico”, complementou.

“Então eu acho que o Lula está caminhando para um processo de ampliação da sua base eleitoral, da sua base de apoio, mas sem perder um avanço - que é uma coisa que eu notei aqui, em alguns encontros - ele sempre diz que fez pouco. Ele tá dizendo isso: ‘eu tenho que fazer muito mais, eu errei nisso’. E aponta coisas assim que apontam realmente que ele vai fazer um governo mais à esquerda”, destacou.

