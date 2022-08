Zeca Dirceu, que em 2019 chamou Guedes de “tchuchuca”, diz que sua política econômica foi desastrosa

Apoie o 247

247 - O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) participou do programa Giro das Onze, da TV 247, e lembrou do embate que teve com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em 2019, em que usou o termo “tchutchuca” para se referir ao seu a conduta do governo com os mercado financeiro.

“O senhor é tigrão quando é com os aposentados, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada desse país”, disse Dirceu na época durante audiência pública da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara que discutiu a reforma da Previdência.

“A política econômica do Paulo Guedes foi desastrosa e precisamos mostrar com clareza que a inflação, a fome, o desemprego, o ‘pibinho’ com a ausência de crescimento da economia eram uma realidade antes da pandemia e tem muito a ver com o que Bolsonaro e Paulo Guedes fizeram em 2019, quando tivemos aquele entrevero em que ele teve que ouvir algumas verdades”, destacou o parlamentar que concorre è reeleição para vaga na Câmara.

Segundo Zeca Dirceu, “o que está ruim pode piorar muito mais”.

“Quando eles começam a falar em vender o Banco do Brasil, Petrobras, os Correios e Eletrobras é um sinal claro que eles querem abrir mão de qualquer tipo de condução de uma Nação e querem entregar isso aos interesses do capital financeiro, das grandes corporações, que é com quem eles são muitos suaves, com quem eles são “tchuchuca” enquanto sangra o bolso das pessoas com essa inflação maluca, salário congelado e com a destruição que eles fizeram”, repele.

