Zélia Amador de Deus: “o racismo sustenta, dá força e é um dos pilares do sistema capitalista”

247 - A professora da Universidade Federal do Pará (UFPA) Zélia Amador de Deus, em sua participação no programa Mais Esquerda, da TV 247, fez uma análise do novo livro da escritora e ativista Angela Davis, pela Editora Boitempo: “O sentido da liberdade: e outros diálogos difíceis!”. A docente destacou, dentre outros temas, que racismo e capitalismo não podem ser dissociados.

“O racismo é um dos pilares desse sistema capitalista. Não é possível ser antirracista se não for anticapitalista. As duas coisas andam juntas. O racismo sustenta, dá força e é um dos pilares do sistema capitalista. É por este motivo que ele vai mudando ao longo da história, mudando as suas estratégias”, disse.

A professora também falou sobre o sistema carcerário brasileiro, formado em sua maioria, por homens negros periféricos. “As lutas estão articuladas. A população negra saiu da escravidão e foi para a prisão. Sobretudo os homens negros. A liberdade durante muito tempo significava a abolição da escravidão, mas hoje a liberdade vai muito além. A liberdade no sistema carcerário, por exemplo, passa pela mudança da legislação”, pontuou.

