Zélia Duncan: “Amor pelo Brasil uniu muita gente boa em torno de Lula”

247 - A cantora e compositora Zélia Duncan, em entrevista à TV 247, afirmou que o amor pelo Brasil uniu muita gente boa em torno da candidatura do ex-presidente Lula (PT). “Eu acredito muito na vitória do Brasil”, disse a artista que apoia o atual candidato do PT a presidente contra Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial.

“Temos que pensar no Brasil como nação e realmente querer participar, como cidadão, sabe? Como a gente tá participando para retomar [o Brasil], a gente não esquecer que essa luta é para sempre. Só que a gente vai levando a boa luta junto com gente que quer o bem do Brasil”, afirmou.

