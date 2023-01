“Zema já passou da cara de pau. Virou mau-caratismo”, diz Rogério Correia

Apoie o 247

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) comentou o bloqueio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), no Twitter, após críticas à tese esdrúxula a respeito dos ataques bolsonaristas a Brasília em 8 de janeiro.

“O bloqueio do Zema é porque disse a ele o que todo brasileiro tem vontade de falar: que ele estava acobertando os atos terroristas e que a atitude dele agora já passava do tradicional cara de pau que ele é para o mau caratismo”, disse o parlamentar.

O governador mineiro, que apoiou Jair Bolsonaro, disse numa entrevista à Rádio Gaúcha que “o governo Lula deixou os ataques em Brasília acontecerem para posar de vítima”.

“Você confundir um cidadão de bem com um depredador é erro gravíssimo. Que se puna essas pessoas que fizeram o vandalismo. Agora, estender isso a esses que estão se manifestando de forma ordeira, é uma situação muito distinta”, afirmou Zema.

Correia rebateu: “Ele sai de uma reunião com o Lula em que não diz nada. Depois vai dizer que o que aconteceu em Brasília foi porque o governo do presidente Lula queria que acontecesse. Olha, a declaração que o governador do Estado faz é uma irresponsabilidade”.

Segundo o deputado, a postura de Zema “já virou um problema que não se resolve apenas passando óleo de peroba na cara dele”, mas um caso que merece incluir o governador nos inquéritos para “apurar a conivência e até mesmo o incentivo a esses terroristas”.

