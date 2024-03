Brasil 247 | Bem-vindo ao Brasil 247 e TV 247. Jornalismo independente, progressista e para todos 24 horas por dia, 7 dias por semana

“Empoderar o público por meio da informação e do conhecimento e promover a defesa intransigente de uma democracia plena”

Este é o propósito da Editora 247, responsável pela publicação do site Brasil 247 e do canal TV 247.

Acreditamos que o propósito de um meio de comunicação não é empoderar ou tornar influentes os seus acionistas, mas sim seu público, ou seja, seus leitores e telespectadores.

Com uma informação honesta, precisa e transparente, o público, transformado em protagonista, torna-se capaz de situar-se no presente, compreender o passado e lutar por um futuro mais justo.

Defendemos uma democracia plena, o que pressupõe o respeito ao voto, a igualdade de direitos, o respeito à diversidade, a inclusão racial, a defesa do estado de direito e uma disputa política justa, fatores que, lamentavelmente, foram menosprezados na história recente do Brasil, em particular depois do golpe de 2016.

Acreditamos também na defesa do conhecimento científico e na necessidade de formar leitores conscientes por meio de uma educação libertadora. Em razão disso, somos parceiros do site "A Terra é redonda", que publica artigos dos principais intelectuais brasileiros e também apoiamos a pesquisa científica contra a disseminação das chamadas “fake news”.

