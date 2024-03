Brasil 247 | Bem-vindo ao Brasil 247 e TV 247. Jornalismo independente, progressista e para todos 24 horas por dia, 7 dias por semana

Colunista e comentarista na TV 247, Paulo Moreira Leite tinha 14 anos quando escreveu um artigo no jornalzinho dos alunos do Guaraci Silveira, em São Paulo. O tom crítico levou ao recolhimento do jornal e contribuiu para que fosse obrigado a deixar a escola no final do ano. Não deixou o jornalismo, porém. Aos 16 anos escrevia sobre boxe no Jornal da Tarde. Aos 20 era repórter da Ilustrada, na Folha. Aos 30 foi para a VEJA, onde chegou a correspondente em Paris e redator chefe. Aos 50 estava na Gazeta Mercantil, como correspondente em Washington, e já tinha quase 60 quando começou a escrever no Brasil 247, onde está até hoje. Publicou três livros: “A mulher que era o general da casa”, sobre a resistência civil ao regime militar; “A outra história do Mensalão” e “A Outra História da Lava Jato”, com o qual ganhou um Prêmio Jabuti.