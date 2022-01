“A justiça falou e Djokovic tem o direito de disputar o Aberto da Austrália”, diz Rafael Nadal

"Me parece correto, a Justiça tem que falar neste caso, e sou sempre um defensor da Justiça em todas as causas”, disse o tenista espanhol edit

247 - O tenista espanhol Rafael Nadal disse nesta segunda-feira (10) que a decisão da Justiça australiana que libertou o rival sérvio Novak Djokovic da detenção por descumprimento das regras para conter o avanço da Covid-19 no país foi o “mais justo”. “Um circo foi montado em torno de muitas histórias, mas, independentemente de concordar com Djokovic, sem dúvida a justiça falou, e ele tem o direito de participar do Aberto da Austrália e isso é a coisa mais justa a se fazer. Desejo-lhe toda a sorte” disse Nadal à rádio "Onda Cero", de acordo com o jornal O Globo.

“Me parece perfeito que Djokovic possa competir. Me parece correto, a Justiça tem que falar neste caso, e sou sempre um defensor da Justiça em todas as causas”, completou o espanhol. O Australian Open, que integra o Grand Slam, será iniciado na próxima semana.

Na última quinta-feira (6), Nadal disse que o adversário sabia dos riscos de tentar participar do torneio na Austrália sem se vacinar contra a Covid. Djokovic é contrário à vacinação para conter o coronavírus.

Djokovic foi libertado da detenção pela imigração australiana nesta segunda-feira (10), após obter uma vitória judicial para reaver seu visto de entrada e retomar sua tentativa de voltar à competição.

O Ministro da Imigração, Alex Hawke, porém, considera revogar a decisão, já que possui poderes para isso.

