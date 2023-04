Abel Ferreira é citado como alvo para comandar time europeu

Pessoas que trabalham com o português receberam um contato do Nice, da França edit

247 - O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, foi colocado nessa terça-feira (25) em uma lista de potenciais nomes para assumir o Nice, da França, na próxima temporada. O português foi citado junto dos treinadores Paulo Fonseca, Franck Haise e Régis Le Bris, de acordo com informações publicadas pelo jornal RMC Sport. Pessoas que trabalham com Abel receberam no fim do ano um contato do Nice, mas o treinador não foi procurado. Ele tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2024.

O atual técnico do Nice, Didier Digard, vive um momento ruim no clube e terá sua situação avaliada ao fim do campeonato.

Na comemoração do título paulista, sua oitava taça desde que chegou ao alviverde em 2020, o técnico português contou que recebeu propostas para sair.

O contrato de Abel vai até o fim da gestão de Leila Pereira. A dirigente, que fica no Palmeiras até o final do próximo ano, estaria pretendendo concorrer à reeleição e também gostaria de renovar com o treinador pelo mesmo período. Não existe, ainda, uma negociação sobre o futuro do português.

