Abertura das Olimpíadas será marcada pela simplicidade em função da pandemia e de problemas internos

247 - A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcada para começar às 8h (de Brasília) desta sexta-feira (23), no Estádio Nacional, deverá ser marcada pelo comedimento em função da pandemia de Covid-19 e pela contrariedade de grande parte da população japonesa quanto à realização do evento. De acordo com o jornal O Globo, o principal sinal de simplicidade deverá acontecer no desfile das delegações.

Ao contrário do Rio de Janeiro - onde mais de 12 mil atletas participaram do desfile -, em Tóquio o número de participantes deverá ser bem menor por causa dos riscos de infecção pelo coronavírus. Antes da abertura, os organizadores deverão ter uma reunião com comitês olímpicos nacionais para definir como será o sistema de transporte das delegações até o local de realização dos Jogos Olímpicos.

Neste ponto, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) encontra-se dividido. Parte dos dirigentes acha que o Brasil deve ser representado por um pequeno número de atletas enquanto a outra considera desnecessária a exposição. “Neste caso, a ideia é ter apenas os dois porta-bandeiras, Bruninho, do vôlei, e a judoca Ketleyn Quadros”, ressalta a reportagem.

Em paralelo, o Comitê Organizador também enfrenta uma série de problemas internos, incluindo três trocas na direção do evento. Além disso, as arquibancadas não deverão ter presença do público e as coreografias deverão ser menores.

