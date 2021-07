Abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio homenageia mortos na pandemia

Na oportunidade, o palestrante convidou todas as pessoas presentes no Estádio Nacional de Tóquio a se levantarem para homenagear as vítimas edit

(ANSA) - A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, dedicou um minuto de silêncio em homenagem aos mortos na pandemia do novo coronavírus.

Na oportunidade, o palestrante convidou todas as pessoas presentes no Estádio Nacional de Tóquio a se levantarem para homenagear as vítimas.

Entre as pessoas que participaram da homenagem estão o imperador do Japão, Naruhito, e o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.

PUBLICIDADE

No evento, a pandemia foi lembrada com pessoas vestidas de branco em homenagem aos médicos, enfermeiros e pacientes.

Além disso, algumas imagens do bloqueio imposto pela emergência sanitária foram mostradas na cerimônia, incluindo uma da Piazza Duomo completamente vazia em Milão.

PUBLICIDADE

Segundo dados da universidade norte-americana Johns Hopkins, pouco mais de quatro milhões de pessoas morreram em função da Covid-19 ao redor do mundo. (ANSA).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.