Abner Teixeira avança à semifinal e garante medalha no boxe

247 - O brasileiro Abner Teixeira se classificou à semifinal do boxe dos Jogos Olímpicos de Tóquio após derrotar o jordaniano Hussein Iashaish na categoria peso-pesado (até 91 kg) nesta sexta-feira, na Arena Kokugikan. Com o resultado, ele garantiu pelo menos uma medalha de bronze, já que não há disputa de terceiro lugar na modalidade. A reportagem é do jornal O Globo.

Após início avassalador, sem deixar Abner respirar, o jordaniano levou a melhor no primeiro round. Iashaish não conseguiu manter o ritmo frenético, e o brasileiro encaixou uma sequência de cruzados que lhe rendeu a vitória no segundo assalto.

No último e decisivo round, com o jordaniano cansado, Abner controlou a luta e confirmou a vitória. Ele chegou a acertar o supercílio do rival, que terminou o confronto sangrando. O placar final ficou em 4 a 1 para o brasileiro na decisão dos juízes.

Mais cedo, a brasileira Bia Ferreira, peso leve, também venceu em sua estreia em Tóquio. Favorita em sua categoria após os títulos mundial e dos Jogos Pan-americanos, ela derrotou Shih-Yi Wu, de Taipei, por 5 a 0.





