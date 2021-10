Absurdo: atletas terão que pagar taxa para usar Parque do Ibirapuera

Apoie o 247

247 - Sob gestão privada, o Parque do Ibirapuera começará a cobrar, de forma inédita no Brasil, para que professores e treinadores deem aulas no espaço. A tarifa está nos planos da Urbia Parques, concessionária do Ibirapuera. O modelo e o valor da cobrança não estão definidos, mas a perspectiva é de que isso aconteça até fevereiro do ano que vem.

A estimativa inicial da Urbia é gerar uma receita mensal de R$ 100 mil e contribuir para a manutenção do Ibirapuera, que tem uma despesa mensal de R$ 3 milhões, segundo a concessionária.

A Associação dos Treinadores de Corrida do Estado de São Paulo (ATC) calcula que pelo menos 6 mil pessoas corram regularmente no parque sob a orientação de treinadores. A ATC diz que, inicialmente, a empresa sugeriu cobrar uma taxa pelo tempo de trabalho dos treinadores, algo entre R$ 80 e R$ 150 por hora – Lloyd nega. Como o modelo foi considerado inviável, a segunda oferta teria sido de R$ 30 por atleta, valor que ainda é considerado alto, já que a média cobrada pelas assessorias de corrida gira em torno de R$ 100 a R$ 300 por mês.

