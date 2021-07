Agência revela afastamento de vários russos suspeitos de doping

247 - A Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) reforçou nesta sexta-feira (23) que vários atletas da Rússia foram mantidos afastados da Olimpíada de Tóquio por conta de suspeitas de doping baseadas em evidências de testes feitos em um laboratório de Moscou, fechado em 2015.

O diretor geral da Wada, Olivier Niggli, afirmou que interveio junto aos órgãos esportivos para garantir que esses atletas - "não muitos, mas havia um punhado" - não fossem selecionados para a Olimpíada. Os relatos foram publicados pelo jornal O Estado de S.Paulo.

A equipe de 335 atletas russos credenciados para Tóquio está competindo sem uma bandeira nacional e hino como punição por adulteração do banco de dados do laboratório da capital russa.

O comitê russo tem a meta de os atletas conseguirem resultados parecidos com os obtidos em 2016, quando o país ficou em terceiro lugar no quadro final de medalhas. "Planejamos lutar por cerca de 50 medalhas", afirmou Stanislav Pozdniakov, presidente do ROC.

Nos Jogos do Rio, os russos conseguiram 56 medalhas, sendo 19 de ouro, e ficaram em quarto no geral, atrás de Estados Unidos, Grã-Bretanha e China.

