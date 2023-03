AGU pede reconsideração do arquivamento de representação contra o jogador Wallace

Apoie o 247

247 - A Advocacia Geral da União (AGU) pediu que a justiça esportiva reconsidere a decisão de arquivar o discurso de ódio feito pelo jogador de vôlei Wallace de Souza, do Sada Cruzeiro e da Seleção Brasileira. Em 31 de janeiro, o esportista sugeriu pelas redes sociais que gostaria de ver o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assassinado.

De acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (3) pela blog de Juca Kfouri, no pedido de reconsideração, a AGU disse que o "deslize", como fez a defesa de Wallace em contestação à representação, é tentar "suavizar os contornos e relativizar a extrema gravidade da conduta adotada pelo representado".

"Os fenômenos sociais têm de ser denominados pela sua nomenclatura jurídica correta, e o que foi praticado pelo atleta representado denota na realidade um ato criminoso, tipificado no art. 286 do Código Penal, e é dessa forma que o tema tem de ser tratado", afirmou a AGU.

Segundo a instituição, a postagem do atleta encontra incentiva "ações criminosas", o que deve ser "combatido por toda a sociedade civil". "Atos terroristas como os de 8 de janeiro e assassinatos em massa sob os pretextos mais vis, inclusive com armas do mesmo calibre veiculado pelo representado (como o que ocorreu recentemente em Sinop-MT), tendem a se propagar na sociedade, sob a influência de manifestações de ódio, como a ora impugnada", alertou.

