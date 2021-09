Ainda internado, Pelé diz que está "melhor todos os dias" (vídeo)

O Rei do Futebol aparece em um vídeo, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em uma bicicleta ergométrica edit

Metrópoles - Pelé deu mais um sinal, nesta terça-feira (21/9), de sua recuperação após ter sido operado para retirada de um tumor no cólon. O Rei do Futebol aparece em um vídeo, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, fazendo exercício em uma bicicleta ergométrica.

“Amigos, envio esse vídeo que a minha esposa fez hoje, para dividir com vocês a minha alegria. Estou cercado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias. Pedalando desse jeito, em breve eu volto pra Santos, não acham?”, disse o melhor jogador de futebol de todos os tempos.

