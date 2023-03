Alexander Albon espera que Williams seja a décima equipe mais rápida na abertura da temporada da F1 no Bahrein, apesar de melhora do carro. edit

247 - Após os testes coletivos de pré-temporada, a Williams mostrou uma impressão positiva ao não apresentar grandes problemas de confiabilidade e ter passado bastante tempo na pista. No entanto, o piloto Alexander Albon acredita que a equipe inglesa ainda terá um dos piores rendimentos do grid na abertura da temporada no Bahrein.

Albon entende que a Williams teve uma melhora em relação ao ano passado, mas em comparação às melhorias de outras equipes, a posição da equipe ainda não mudou muito na ordem de forças. Segundo o piloto, é preciso ser realista, e a Williams será a décima equipe mais rápida no início da temporada.

O piloto tailandês afirmou que não será fácil marcar pontos, e alguma coisa de sorte precisa acontecer para que a equipe tenha essa chance. Albon avaliou que vários times melhoraram bastante em relação ao ritmo geral, e apesar de colocar a AlphaTauri e McLaren como possíveis rivais, acredita que a diferença para a Williams ainda é grande.

Além disso, Albon exigiu que a equipe evolua em áreas onde se sente limitada do ponto de vista da pilotagem, mesmo sem ter um diretor-técnico no momento. O piloto destacou a importância de ver progresso e de continuar avançando para estarem no caminho certo.

