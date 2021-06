Alckmin venceria eleição para governo de SP em qualquer cenário, indica pesquisa

O ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) seria o nome com mais chances de vencer as eleições ao governo do estado de São Paulo, se elas fossem hoje, revela pesquisa Ideia /Exame edit

247 - O ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) seria o nome com mais chances de vencer as eleições ao governo do estado de São Paulo, se elas fossem hoje, revela pesquisa Ideia /Exame, publicada no portal Exame nesta segunda-feira (28). Em todas as simulações de segundo turno para 2022, ele aparece com vantagem nas intenções de voto em relação aos outros possíveis candidatos, com aproximadamente 44%.

No primeiro turno, Alckmin encontra-se no primeiro lugar das pesquisas quando a disputa é sem a presença do atual governador, João Doria (PSDB). Em um pleito em que os dois estejam presentes, há um empate técnico. Em terceiro lugar, encontra-se Fernando Haddad (PT).Nos cenários de segundo turno, Alckmin venceria Doria com 38% contra 26% dos votos válidos. Caso enfrente o atual vice-governador, Rodrigo Garcia, teria uma vitória acachapante de 43% contra 13%. Contra os nomes de esquerda - Fernando Haddad (PT) e Guilherme Boulos(PSOL) - o desempenho é o mesmo, com Alckmin obtendo 44% das intenções de voto contra 25% de ambos os candidatos.

O levantamento questionou os entrevistados sobre uma eventual disputa eleitoral sem a presença de Alckmin. Márcio França, seu ex-vice governador, se beneficiaria da sua ausência e venceria Fernando Haddad por 44% contra 25% no segundo turno.

