Alerj aprova mudança de nome do Maracanã para "Rei Pelé"

247 - A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou nesta terça-feira, 9, em regime de urgência, a mudança do nome oficial do estádio do Maracanã de 'Jornalista Mário Filho' para 'Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé'. O projeto é de autoria do presidente da Alerj, André Ceciliano (PT). Agora, o projeto depende da sanção do governador Cláudio Castro para virar lei.

Apenas a bancada do PSOL registrou voto contrário. “Mário Filho” passa a ser o nome do complexo, que inclui ainda o ginásio poliesportivo Maracanãzinho, o parque aquático Júlio Delamare e o estádio de Atletismo Célio de Barros. Integrante da única bancada a votar contra, o deputado Flávio Serafini (PSOL) questionou a mudança:

O deputado Flávio Serafini (PSOL) criticou a mudança, pois “o jornalista Mário Filho foi um jornalista não só comprometido com a democracia, como também extremamente atuante no campo esportivo”. Filho escreveu o famoso livro “O Futebol e o Negro”, onde retratou como o futebol foi desenvolvido pelo brasileiro e se tornou um esporto genuíno das classes populares do Brasil.

