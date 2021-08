Alison dos Santos garante vaga na final dos 400 metros com barreiras em Tóquio

247 - O corredor Alison dos Santos garantiu neste domingo (31) uma vaga na final dos 400 metros com barreiras das Olimpíadas de Tóquio. Ele ganhou a eliminatória com o tempo de 47s31, novo recorde sul-americano. A disputa pelo pódio será na madrugada de terça-feira, às 0h20 (horário de Brasília).

O atleta irá para a disputa de medalha com boas chances de pódio. Ele teve o terceiro melhor tempo, atrás do americano Raí Benjamin (46s83) e do norueguês Karsten Warholm (46s70).

"Eu achei que meu ritmo não estava bom até a oitava barreira, mas estou muito feliz com o resultado", disse Alison, de acordo com relato do jornal O Estado de S.Paulo. "São oito na final, eu vou estar lá, e três vão ficar com as medalhas", acrescentou.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.