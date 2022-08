Alonso vai substituir Vettel na Aston Martin na temporada 2023 da F1

Apoie o 247

Reuters - O bicampeão mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso correrá pela Aston Martin a partir de 2023, depois que o espanhol de 41 anos assinou um contrato de vários anos, anunciou a equipe nesta segunda-feira (1º).

Alonso chega da Alpine, de propriedade da Renault, como substituto do tetracampeão mundial Sebastian Vettel, 35, que na semana passada anunciou sua aposentadoria no final da temporada atual.

A vaga criada na Alpine pela saída do espanhol deve ser preenchida pelo reserva australiano de 21 anos da equipe, Oscar Piastri, campeão de Fórmula 2 do ano passado.

"Ainda tenho fome e ambição de lutar para estar na frente e quero fazer parte de uma organização comprometida em aprender, desenvolver e ter sucesso", disse Alonso em comunicado da Aston Martin. "A paixão e o desejo de realizar que tenho observado me convencem a manter meu prazer e compromisso com o esporte. Pretendo vencer novamente neste esporte e, portanto, tenho que aproveitar as oportunidades que me parecem certas."

A Alpine é a quarta no campeonato de 10 equipes, enquanto a Aston Martin, baseada em Silverstone, é a nona.

O proprietário bilionário canadense Lawrence Stroll, cujo filho Lance também pilota na Aston Martin, investiu pesadamente na equipe, com uma nova fábrica sendo construída e funcionários recrutados de equipes rivais.

"Conheço e admiro Fernando há muitos anos e sempre ficou claro que ele é um vencedor comprometido como eu", disse Stroll. "Eu me propus a reunir as melhores pessoas e desenvolver os recursos certos para ter sucesso neste esporte altamente competitivo, e esses planos agora estão tomando forma em Silverstone."

