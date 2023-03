América-MG vence Cruzeiro e fica muito perto da final do Mineiro

Com a vitória de 2 a 0 deste sábado (11) o Coelho avança para a grande decisão da competição mesmo com um revés por dois gols de diferença na partida de volta edit

Agência Brasil - O América-MG mostrou força e derrotou o Cruzeiro por 2 a 0 na partida de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. Com a vantagem obtida neste sábado (11) na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, o Coelho avança para a grande decisão mesmo com um revés por dois gols de diferença na partida de volta.

O primeiro tempo da partida foi de oportunidades para os dois lados. Mas o América-MG, que chegou em uma situação mais confortável após fazer uma campanha melhor na primeira fase da competição, foi mais eficiente e abriu o placar aos 23 minutos. Juninho recebeu lançamento na área e escorou para o atacante Aloísio, que, com frieza, bateu de primeira para colocar no fundo da rede.

A etapa final começou com a Raposa criando oportunidades em busca do empate. Porém, o Coelho foi cirúrgico aos 16 minutos, quando jogada rápida de contra-ataque terminou em cruzamento rasteiro de Felipe Azevedo para Juninho, que escorou com categoria para fechar o marcador.

Aos 30 minutos o juiz ainda marcou pênalti a favor do Cruzeiro, mas ele voltou atrás após o VAR (árbitro de vídeo) indicar que houve impedimento no decorrer da jogada. Com isso, o placar permaneceu sem mais alterações até o apito final.

