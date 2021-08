Ana Marcela comemora ouro inédito e destaca a importância do papel da mulher no esporte

247 - Ao subir no pódio nesta terça-feira (03) pela conquista histórica do ouro olímpico na maratona aquática,a nadadora baiana Ana Marcela Cunha, 29, celebrou a coroação da sua carreira e a importância do papel da mulher no esporte e na sociedade. “A mulher pode ser o que ela quiser, onde quiser e como quiser. [A medalha] também é fruto do tanto que a gente vem recebendo de ajuda por igualdade”, disse a campeã olímpica em entrevista coletiva.



Na conta do Brasil são oito medalhas femininas.Além de Ana Marcela, Martine Grael e Kahena Kunze, na vela, e Rebeca Andrade, na ginástica, ganharam o ouro. A ginasta brasileira também conquistou uma medalha de prata no individual geral.

Rayssa Leal, no skate, garantiu outra prata, e, no judô, Mayra Aguiar ficou com o bronze, assim como a dupla de tenistas Laura Pigossi e Luisa Stefani. Há, ainda, a medalha de Beatriz Ferreira, que avançou à semifinal do boxe e, assim, garantiu ao menos o terceiro lugar —a boxeadora é favorita na briga pelo ouro.

A nadadora explica que para vencer a prova teve que se comportar como as europeias. “Muito feliz por ser campeã olímpica e nunca imaginei estar agora aqui. Nessa final, tentei ser europeia, agir com frieza, porque nós, latinos, somos muito emoção”, afirmou a brasileira, ao lado da holandesa Sharon van Rouwendaal, prata em Tóquio e ouro no Rio. A australiana Kareena Lee completou o pódio.

Eleita seis vezes a melhor atleta do mundo em maratona aquática, com 12 pódios em mundiais, Ana Marcela confessa que a medalha de ouro em Tóquio lhe rendeu a sensação de dever 100% cumprido.

“Consegui realizar hoje o meu 100%. Não teve essa de chegar depois da prova e pensar ‘poxa, poderia ter feito um final de prova melhor, poderia ter esperado para 'sprintar’. Só que hoje vim para ser campeã olímpica. Falei para o Fernando [Possenti, técnico], estou pronta”, afirmou a brasileira. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

