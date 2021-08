Ana Marcela Cunha leva medalha inédita para o Brasil: ouro na maratona aquática

247 - A nadadora Ana Marcela Cunha, de 29 anos, fez o Brasil conquistar mais um feito inédito na Olimpíada de Tóquio nesta terça-feira (3), ao vencer a maratona aquática. A atleta baiana fez história ao conquistar o ouro depois de quatro ciclos olímpicos.

A conquista da manhã desta quarta-feira em Tóquio (noite de terça no Brasil) foi na disputa dos 10km no Odaiba Marine Park com o tempo de 1h59min30s08. Ana Marcela é dona de 11 medalhas em campeonatos mundiais.

A holandesa Sharon van Rouwendaal, ouro na Rio 2016, levou a medalha de prata. O bronze terminou nas mãos da australiana Kareena Lee.

Foi a segunda medalha do País em provas de maratona aquática em Olimpíadas desde que o evento foi incluído nos Jogos, em Pequim 2008. Em 2016, Poliana Okimoto havia levado o bronze no Rio de Janeiro.

