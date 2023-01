Ana Moser assume Ministério do Esporte e promete trabalho conjunto com Saúde e Educação: “nosso público é o mesmo”

Apoie o 247

247- A ministra dos Esportes, a ex-jogadora de vôlei Ana Moser, disse nesta quarta-feira (4) em seu discurso durante a posse, que pretende fazer uma revolução no setor esportivo brasileiro, com ações realizadas de forma intercalada com os ministérios da Saúde e Educação: “nosso público é o mesmo, crianças que estão na escola e a população que procura o SUS”.

“Garantir o direito de todos ao esporte. Esse foi o pedido feito pelo presidente. Fazer uma revolução do esporte na educação, na saúde, na assistência social, dentro dos municípios. Oferecer acesso ao esporte e à atividade física na vida de todos e de todas as brasileiras. E também desenvolver o esporte amador. Esse foi o pedido do presidente Lula para mim. O esporte é transversal e a gente tem que fazer com que isso se reverta na prática, em ações”, pontuou.

A ministra também defendeu que a prática do esporte seja democratizada para, além de colaborar com a saúde da população, ajude na descoberta de novos talentos. “Precisamos desenvolver a cultura da prática motora inserida nas famílias, nos bairros”, disse a ministra. “Nós já temos essa cultura em alguns lugares do País”, destacou.

Por fim, Moser falou sobre a importância de trabalhar as interseccionalidades dentro do Esporte, assim como na pasta de Mulheres. “Essa questão da igualdade racial está transversal a todas as pastas. A gente vai estabelecer a estrutura dentro do nosso organograma para que a gente possa ter diretamente essa interface com vocês, assim como a Aparecida [Gonçalves], do Ministério das Mulheres”.

