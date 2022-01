Antivacina, Djokovic é recebido como herói na Sérvia após ser deportado pela Austrália

Apoie o 247

Belgrado/Melbourne (Reuters) - O tenista Novak Djokovic foi recebido como herói na Sérvia nesta segunda-feira, depois que o governo australiano deportou o número um do tênis masculino por não ter se vacinado contra a Covid-19, uma medida que atrapalhou sua busca pelo recorde de 21 conquistas de torneios de Grand Slam.

A maioria dos australianos queria que o tenista fosse embora, mas seus apoiadores sérvios tremularam bandeiras nacionais e o saudaram na chegada ao aeroporto de Belgrado.

"Você é nosso campeão, Novak!" e "Te amamos, Nole!!, cantaram os torcedores, utilizando o apelido de seu nome.

O "Rei de Melbourne", de 34 anos, que venceu um total de nove Abertos da Austrália, está empatado com Rafael Nadal e Roger Federer em conquistas de Grand Slam, com 20 cada, e era o primeiro cabeça-de-chave do torneio que começou na segunda-feira.

Mas, ao invés de começar sua campanha de defesa do título em Melbourne Park, o sérvio voou para Belgrado passando por Dubai após ser por duas vezes detido em um hotel e então deportado sem cerimônias pelas autoridades alfandegárias da Austrália.

A decisão do governo australiano foi alinhada com a maioria da opinião pública, mas as autoridades foram criticadas por não resolverem a questão antes da chegada do atleta ao país.

"Estou desconfortável que o foco das últimas semanas tenha sido em cima de mim, e espero que agora todos possamos focar no jogo e no torneio que eu amo", disse Djokovic, expressando decepção, mas respeito pela decisão da Justiça contra ele.

