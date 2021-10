Ao menos três times da Série A do Brasileirão possuem jogadores não vacinados contra a Covid-19

Apoie o 247

247 - Um levantamento feito junto aos 20 clubes que disputam a Série A e aos três maiores da Série B (Botafogo, Cruzeiro e Vasco) do Campeonato Brasileiro aponta que jogadores de ao menos três times sequer receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19. A vacinação completa é exigida para finais da Sul-Americana e da Libertadores no Uruguai, mas não é obrigatória no futebol brasileiro, o que ajuda a explicar a baixa adesão por parte dos atletas.

De acordo com o jornal O Globo, o Atlético Mineiro, que lidera a competição, é o time que mais vacinou seus jogadores, estando com 100% dos atletas imunizados. Já o América-MG ainda tem 14% do elenco sem vacinação, e o restante recebeu apenas a primeira dose. O Ceará e o Cuiabá possuem jogadores que ainda foram imunizados. Segundo o Ceará, apenas 5% do elenco ainda não recebeu a primeira dose do imunizante. O Cuiabá informou que apenas Jonathan Cafu ainda não foi vacinado.

Ainda conforme a reportagem, dos 16 clubes da Série A mais Vasco e Botafogo que deram retorno aos questionamentos sobre o assunto, 13 imunizaram seus jogadores seguindo o calendário de vacinação de suas cidades. A Chapecoense é a que registra o maior número de atletas vacinados, 85% do elenco, completamente vacinados por meio de duas doses ou dose única.

