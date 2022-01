Ao vivo, Gamer Robinho FGC se vangloria de ter praticado estupro coletivo (vídeo)

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - O jogador do game Street Fighter V, Robson Pereira, conhecido como Robinho FGC, confessou em vídeo nas redes sociais que promoveu um estupro coletivo contra uma mulher que ele teve um relacionamento.

Robson conta em vídeo do dia 27 do mês passado, que estava saindo com a moça, mas descobriu que ela ficava com outras pessoas. Ele afirma que a embebedou e a levou para um barraco, onde oito homens esperavam pela dupla. “Ela se arrebentou toda”, conta o jogador, rindo da situação. Após a repercussão negativa do caso, o jogador se pronunciou dizendo que a história era mentira e apenas uma “brincadeira”.

Demitido

A Patoz Team, equipe que o jogador representava, se pronunciou na tarde desta quinta-feira (6) sobre o caso. Num post no Twitter, o responsável pela conta diz que Robinho não faz mais parte do Patoz Team, que a empresa não compactua com sua atitude e ainda que não tolera que nenhum integrante siga o mesmo caminho.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE