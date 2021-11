Aos 43 anos, Formiga é convocada para fazer despedida da Seleção

A meio-campista fará sua despedida com a camisa do Brasil na partida contra a Índia, no dia 25 de novembro, em Manaus edit

Metrópoles - Após ficar ausente das últimas convocações da Seleção Brasileira feminina, a veterana Formiga foi a principal surpresa na lista divulgada nesta terça-feira (9/11) por Pia Sundhage para o Torneio Internacional de Futebol. A meio-campista de 43 anos fará sua despedida com a camisa do Brasil na partida contra a Índia, no dia 25 de novembro, em Manaus, sede da competição.

A trajetória de Formiga na seleção brasileira começou em 1995, quando foi convocada pela primeira vez. De lá para cá, foram 233 partidas e 29 gols com o manto verde e amarelo. Ela é a recordista de jogos pelo Brasil tanto no masculino quanto no feminino, tendo disputado sete Olimpíadas – única jogadora a competir em todas as edições desde que a modalidade foi inserida – e sete Copas do Mundo.

