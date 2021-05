Após acordo com Conmebol, SBT irá transmitir Copa América

247 - O SBT anunciou, nesta terça-feira, 18, a aquisição dos direitos de transmissão da Copa América 2021, após fechar acordo com a Conmebol para exibir todos os jogos da seleção brasileira, além da abertura e da final do torneio. Mais uma competição de futebol que não será transmitida pela Rede Globo.

O torneio começa no dia 13 de junho e vai até 10 de julho. O primeiro jogo da Seleção Brasileira será no dia 14, contra a Venezuela. Argentina e Colômbia sediam em conjunto a Copa América.

O Brasil estará no Grupo B, com Colômbia, Equador, Venezuela e Peru, enquanto no Grupo A, estão Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

Além da Copa América, o SBT também passou a transmitir a Libertadores na última temporada e ainda irá exibir a Champions League e a Liga Europa.

