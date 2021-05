Após ataque homofóbico de dirigente do clube, jogadores do Sport dançam “tchaki tchaki” em homenagem a Gil do Vigor

Metrópoles - O Sport continua tentando se redimir após Gil do Vigor ter sido vítima de homofobia por um dos conselheiros do clube. Após o clube homenagear o participante do BBB21 por meio das camisas dos jogadores, com o apelido “do Vigor”, os próprios atletas mostraram carinho pelo economista.

Em partida válida pelo Campeonato Pernambucano, o Sport enfrenta o Náutico neste domingo (16/5). Depois de ter aberto o placar no fim do 1º tempo, Everaldo e outros jogadores comemoraram o gol fazendo a dancinha Tchaki Tchaki, eternizada por Gil no Big Brother.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.