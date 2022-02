Após ataques racistas no Fla-Flu, Gabigol comemora com gesto antirracista ao marcar contra Audax (vídeo)

A comemoração ocorre dias após o jogo contra o Fluminense, quando o camisa 9 do Fla relatou ter sofrido uma ofensa racial no clássico edit

247 - No Raulino Oliveira, contra o Audax, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, artilheiro do Flamengo, abriu o placar e comemorou com tradicional gesto antirracista, levantando o braço e cerrando um dos punhos.

A comemoração ocorre dias após o jogo contra o Fluminense, no Estádio Nilton Santos, quando o camisa 9 do Fla relatou ter sofrido uma ofensa racial no clássico, no último domingo. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TDJ-RJ) está apurando o caso.

