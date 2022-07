Após Casagrande, Petkovic também deixa Globo

Apoie o 247

Metrópoles - O time de comentaristas do Grupo Globo sofreu mais uma baixa nessa quarta-feira (6/7). Depois de Casagrande anunciar sua saída, foi a vez do ex-jogador Dejan Petkovic pedir demissão da emissora pouco antes do início da Copa do Mundo.

De acordo com a página F5, da Folha de S.Paulo, o sérvio estava se sentindo pouco valorizado e preterido na empresa, apesar de estar no local desde 2018. A Comunicação da Globo confirmou o fim do vínculo entre os dois.

Em nota oficial, a emissora afirmou que, “a partir de 1º de agosto, o ex-jogador deixa de fazer parte do time de comentaristas esportivos da empresa”. A nota relata que o motivo seria para que o ex-jogador se dedique “a projetos pessoais”.

