Após conquistar Libertadores, Palmeiras é o 4° em ranking da Conmebol

247 - Depois que conquistou o título da Copa Libertadores, no último fim de semana, ao vencer o Santos por 1 a 0 no Maracanã, o Palmeiras aparece como o quarto colocado do novo ranking da Conmebol.

O verdão chegou aos 6.629,9 pontos e se aproximou do top-3 times sul-americanos na classificação. O Grêmio é o melhor brasileiro, em terceiro. O Boca Juniors ficou em segundo, abaixo do arquirrival e líder River Plate.

Confira a lista e a posição de outros clubes brasileiros:

