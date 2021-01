Após deixar a ESPN, Mauro Cezar participará de programa na Band

Roberto Wagner, Metrópoles - O jornalista Mauro Cezar Pereira anunciou, neste domingo (3/1), que irá participar do programa Terceiro Tempo, de Milton Neves. A atração na TV Band vai ao ar a partir das 18h e terá o ex-comentarista da ESPN como convidado.

“Hoje, às 18 horas, estarei ao vivo no Terceiro Tempo da TV Bandeirantes, a convite do senhor Milton Neves. Conto com a audiência dos amigos”, escreveu Mauro Cezar em sua conta no Twitter.

